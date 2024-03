Esposa de Lucas Henrique, do ‘BBB 24’, apaga fotos após flerte com participante

Camila Moura deletou fotos do casal, trocou de torcida e deu indícios de que o relacionamento chegou ao fim

Reprodução / Instagram @lucas.capoeira Lucas Henrique, o Buda, está confinado no Big Brother Brasil 2024; após flerte com Pitel, esposa do capoeirista terminou o relacionamento



A vida amorosa de Lucas Henrique, o Buda do Big Brother Brasil 2024, parece estar passando por turbulências enquanto o brother está confinado. Sua esposa, Camila Moura, deu indícios de que o relacionamento dos dois pode ter chegado ao fim após o participante ter flertado com Giovanna Pitel durante uma festa. Nas redes sociais, Camila deletou todas as fotos em que aparecia ao lado de Lucas, deixando apenas imagens dela sozinha ou com seu animal de estimação. Em sua biografia no Instagram, ela se colocou como parte do time que torce para que Davi Brito seja o vencedor do BBB 24. Em uma publicação nos stories, Camila exibiu uma mala feita e desafiou os seguidores a adivinharem se a bagagem era dela ou de Lucas, ao som da música “Chico”, de Luísa Sonza. Camila, que é professora de história e casada com o Buda há 8 anos, já alcançou até o momento mais de 900 mil seguidores desde que resolveu se pronunciar por meio dos stories. Confira o perfil dela no Instagram:

