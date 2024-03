Toyota investirá R$ 11 bilhões no Brasil, diz governo

Anúncio contará com presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, na próxima terça-feira (5)

O anúncio da Toyota sobre um investimento de R$ 11 bilhões no Brasil para a produção de novas linhas de veículos, gerando 2 mil empregos, contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nesta terça-feira, 5. Alckmin ressaltou a importância desse investimento para o país e destacou o papel do governo em atrair esses recursos. “A Toyota está no Brasil há 66 anos e vem contribuindo enormemente para o adensamento das nossas cadeias produtivas. Seu anúncio é uma demonstração clara da confiança dessa grande empresa japonesa em nossa economia”, disse. Alckmin também trouxe à tona os programas Mobilidade Verde e Inovação (Mover) e Combustível do Futuro. De acordo com o vice-presidente, o Brasil está “promovendo grandes investimentos para descarbonizar sua mobilidade, tornando ainda mais sustentável nossa matriz energética”. O programa Mover visa ampliar os critérios de sustentabilidade da frota automotiva e, com incentivos fiscais, incentivar a produção de novas tecnologias nas áreas de mobilidade e logística.

*Com informações da Agência Brasil

