Estação de trem de Los Angeles será usada na cerimônia do Oscar 2021

Marcada para o dia 25 de abril deste ano, a 93ª cerimônia do Oscar será diferente das anteriores. Por conta da pandemia de Covid-19, o evento será sediado na Union Station, a estação de trens da cidade de Los Angeles. A informação foi divulgada por David Rubin, presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ao Deadline. Além de confirmar o local, Rubin afirmou que o Dolby Theatre, que sedia a cerimônia normalmente, também será utilizado neste ano. A justificativa para a escolha são os amplos salões e espaços ao ar livre, o que torna a aplicação do distanciamento social mais fácil. Dave Sotero, porta-voz da Autoridade de Transporte Metropolitano do Condado de Los Angeles, afirmou que a estação não será fechada para o público, mas não deu detalhes de como a operação irá acontecer. De acordo com o Deadline, Rubin mandou um e-mail para os mais de nove mil membros votantes da academia explicando que não haveria sorteio de ingressos para a cerimônia. Outros eventos, como exibições dos filmes indicados, almoço com os nominados e coquetel aos indicados a melhor filme internacional também foram cancelados. Até o momento, a organização não informou se haverá tapete vermelho ou cobertura presencial da imprensa.

*Com informações do Estadão Conteúdo