Estreia de novo filme da franquia 007 é adiada mais uma vez

Lançamento de “Sem Tempo Para Morrer” será no dia 2 de abril de 2021

Reprodução/YouTube O filme estava previsto para estrear em abril desse ano, mas precisou ser adiado por causa da pandemia



O estúdio MGM, responsável pela franquia 007, que tem James Bond como protagonista, anunciou que a estreia do novo filme, intitulado “Sem Tempo Para Morrer”, foi adiada mais uma vez por causa da pandemia do novo coronavírus. A princípio, o filme tinha previsão de chegar aos cinemas em abril deste ano. Diante da situação mundial, o estúdio definiu a nova data de lançamento para novembro de 2020. Agora, a estreia foi adiada mais uma vez, e deve ocorrer no dia 2 de abril de 2021, um ano depois da primeira data definida.

Os produtores do estúdio, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, decidiram anunciar o lançamento para abril com o objetivo de ter o filme visto por um público maior. “Nós entendemos que o adiamento pode deixar nossos fãs desapontados, mas agora nós estamos ansiosos para dividir ‘Sem Tempo Para Morrer’ no próximo ano”, escreveram em perfil nas redes sociais. O 25º filme da franquia será o último com Daniel Craig no papel de James Bond. Na última quinta-feira, a cantora Billie Eilish, responsável pela trilha sonora do novo filme do agente secreto, fez surpresa e divulgou o clipe de “No Time to Die”, música-tema da película.

“007 – Sem Tempo para Morrer” vai mostrar um James Bond que deixou para trás a rotina como agente secreto e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz não dura muito quando seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond à trilha de um vilão misterioso armado com nova tecnologia perigosa. O filme tem previsão de estrear em 19 de novembro nos cinemas brasileiros.

Veja o trailer do filme: