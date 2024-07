US$ 80 milhões e mais: saiba o que os irmãos Russo exigiram no retorno para Marvel

Os diretores foram confirmados nos próximos filmes dos ‘Vingadores’

Reprodução/Marvel Robert Downey Jr. estará no filme 'Doomsday', com direção dos irmãos Russo



Além da confirmação de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, o mais novo vilão do MCU pós Thanos, o painel da Marvel também confirmou o retorno dos irmãos Russo, responsáveis por alguns dos melhores filmes da Marvel, como “Soldado Invernal” e “Guerra Infinita”. Porém, segundo a Variety, a negociação foi cheia de exigências para que o retorno fosse firmado. O salário dos diretores ficou em US$ 80 milhões para dirigirem “Vingadores 5 e 6”. Além disso, uma das cláusulas do contrato também incluía que a produtora de Anthony e Joe Russo, a AGBO, estivesse envolvida diretamente no projeto.

Outro detalhe importante é que o salário dos Russo podem aumentar ainda mais. Caso “Doomsday” e “Secret Wars” (nomes dos próximos filmes dos “Vingadores”) ultrapassem a bilheteria de US$ 750 milhões ou US$ 1 bilhão, ambos receberão um bônus generoso. Os próximos filmes dos Vingadores tem data de estreia marcada para maio de 2026 e maio de 2027.