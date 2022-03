Estrela de ‘Amor, Sublime Amor’ choca ao revelar que não foi convidada para o Oscar

‘Estou desapontada’, afirmou Rachel Zegler; remake dirigido por Steven Spielberg foi indicado em sete categorias, incluindo a de Melhor Filme

Protagonista do remake de “Amor, Sublime Amor”, Rachel Zegler não foi convidada para a cerimônia do Oscar, que vai acontecer no próximo dia 27 de março no Dolby Theatre em Hollywood, na Califórnia. No último domingo, 20, a intérprete de Maria no longa de Steven Spielberg postou uma série de fotos e colamor ocou na legenda: “Um quarto do ano bem vivido”. Um seguidor então comentou: “Mal posso esperar para ver o que você vai usar na noite do Oscar”. Sem rodeios, Rachel respondeu: “Eu não fui convidada, então estarei de calça de moletom e flanela do meu namorado”. A revelação da atriz não passou despercebida, principalmente por ser protagonista de um dos filmes com mais indicações ao Oscar. “Amor, Sublime Amor” concorre em sete categorias, incluindo Melhor Filme e Melhor Direção. Rachel não concorre a Melhor Atriz, mas Ariana DeBose pode levar a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante por Anita.

Em meio às reações dos seguidores, ela fez outro comentário na publicação em tom de desabafo: “Eu tentei de tudo, mas parece que não está acontecendo. eu vou torcer para ‘Amor, Sublime Amor’ do meu sofá e tenho orgulho do trabalho que fizemos tão incansavelmente há 3 anos”. Rachel ainda tem esperança de receber um convite da Academia para a cerimônia. “Espero que algum milagre de última hora ocorra e eu possa comemorar nosso filme pessoalmente, mas é assim que acontece às vezes, eu acho. Obrigado por todo o choque e indignação — também estou desapontada. Mas está tudo bem. Muito orgulho do nosso filme”, finalizou. Segundo o The Hollywood Reporter, cada indicado recebe um par de ingressos, assim como os artistas que anunciam os vencedores do prêmio. Os outros ingressos saem de lotes dados aos estúdios.