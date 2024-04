‘Ripley’: clássico da literatura vira série; veja entrevista exclusiva do Morning Show com atores

Estrelada por Andrew Scott, série da Netflix narra a história de um homem que ganha a vida aplicando golpes na cidade de Nova York nos anos 60

Divulgação/Netflix A produção conta com nomes como Johnny Flynn e Dakota Fanning



A minissérie “Ripley” estrelada por Andrew Scott conta a história de um jovem que ganha a vida aplicando golpes na cidade de Nova York nos anos 60. Um dia, Tom Ripley é contratado por um homem muito rico para viajar para Itália e levar o filho dele de volta para os Estados Unidos. O trabalho é apenas o começo da trama que termina com múltiplos assassinatos. Além de Andrew Scott, conhecido por Fleabag e Sherlock, a produção conta com nomes como Johnny Flynn e Dakota Fanning. A correspondente Miriam Spritzer da Jovem Pan entrevistou Scott e Flynn, com exclusividade para o programa Morning Show.

Ao serem questionados sobre a prática do italiano durante a gravação, Flynn confessou: “Os roteiristas queriam que começássemos a ter aulas de italiano, tenho que admitir, pareceu um pouco exagerado começar porque deveríamos ter cerca de horas por semana, durante oito meses, antes da gravação. Você — se referindo ao Scott — teve muito italiano, eu tive apenas algumas cenas. Normalmente, nós apenas aprenderíamos o idioma para cenas específicas, mas foi lindo, o fato de termos usado bastante o italiano, foi muito legal”. Já Andrew Scott concordou com o colega, afirmando que trabalharam muito bem o idioma na minissérie. “Cerca de 12 a 15% da atuação do meu personagem é em italiano, então ‘você’ tem que acertar”.

A série se baseia no livro “O talentoso Ripley”, um romance suspense psicológico da escritora Patricia Highsmith, introduz o personagem Tom Ripley, que retorna em outros quatro livros, a obra se destacou na literatura policial. Essa não é a primeira vez que a trama é adaptada, em 1999 foi laçada a versão mais famosa, com Matt Damon no papel principal. A nova adaptação foi bem avaliada, recebendo 86% de aprovação dos críticos e 80% do público no Rotten Tomatoes, site americano que reúne opiniões de cinema e televisão.