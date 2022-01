Filha de Beyoncé, Blue Ivy completa 10 anos e foto atual impressiona; veja

Tina Knowles, avó materna da menina, não poupou elogios ao fazer uma homenagem à neta no dia do seu aniversário

Reprodução/Instagram/beyonce/07.01.2022 Beyoncé é mãe de Blue Ivy e dos gêmeos Carter e Rumi



Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, surpreendeu os seguidores ao postar uma foto atual da sua neta, Blue Ivy, que está fazendo 10 anos nesta sexta-feira, 7. “Minha linda, super inteligente e talentosa neta Blue Ivy completa 10 anos hoje! Deus, parecia que ontem você veio ao mundo mandando em tudo. Blue é minha pequena gêmea capricorniana”, escreveu Tina, que fez 68 anos no último dia 4 de janeiro. “Orei para que ela nascesse no meu aniversário, mas ela fez o que sempre faz, ela veio quando ficou bem e pronta, três dias depois, mas ainda compartilhamos o vínculo. Ela sempre me lembra: ‘Vovó, você está agindo como uma capricorniana’. Blue dá os melhores conselhos como uma pessoa adulta. Às vezes, esqueço que ela é tão jovem. Blue é uma daquelas raras pessoas talentosas que podem fazer de tudo! Deus me abençoou no dia em que você nasceu! Meu doce e lindo bebê! Feliz aniversário”, completou. Beyoncé é fruto do relacionamento de Beyoncé com o rapper Jay-Z. “Você está brincando, uau! Olhe para a Blue! Bênçãos abundantes em sua linda família, Tina! Feliz aniversário, Blue”, comentou um seguidor. “Meu Deus … meu coração não aguenta! Ela está crescendo muito rápido! Tão bonita! Feliz aniversário, Blue”, escreveu outro. “Nossa, olha como ela é alta”, observou uma pessoa. “Não acredito que ela já tem 10 anos”, acrescentou outra.