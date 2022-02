Ex de Jade Picon, João Guilherme diz que votou para Paulo André sair do ‘BBB 22’

Cantor falou que queria a eliminação do atleta olímpico, que recebeu apenas 1,58% dos votos

Reprodução/Instagram/joaoguilherme/Globo João Guilherme queria a eliminação de Paulo André do 'BBB 22'



O cantor João Guilherme, que já foi namorado de Jade Picon, estava torcendo para que Paulo André fosse eliminado do “BBB 22” na última terça-feira, 22. O atleta olímpico disputou o paredão com Gustavo e Brunna Gonçalves, que foi a eliminada da semana, e recebeu apenas 1,58% dos quase 100 milhões de votos. No Twitter, o filho do cantor Leonardo brincou: “Eu confesso, o 1% do P.A. fui eu quem votou”. Vale ressaltar que Paulo André vive um affair com Jade dentro da casa mais vigiada do Brasil e o público tem elogiado a química dos brothers. Mesmo com a troca de beijos, o atleta e a influenciadora não são parceiros de jogo e estão, inclusive, em grupos diferentes. Enquanto Jade é próxima de Laís, P.A. é parceiro de Pedro Scooby e Douglas Silva. O namoro de Jade com João Guilherme durou três anos e chegou ao fim em agosto do ano passado. Ao anunciar a separação, o cantor disse que estava encerrando o ciclo mais especial da sua vida e que amou o tempo que passou ao lado da influenciadora. A publicação não está mais no ar. A sister também se manifestou na época e disse que o ex-namorado a ensinou a amar. Ela manteve o post no Instagram.