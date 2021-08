Namoro de João Guilherme e Jade Picon chega ao fim após 3 anos

Cantor disse que mudou e aprendeu muito com a influenciadora, que também se manifestou e afirmou que o filho de Leonardo foi seu primeiro amor

Reprodução/Instagram/jadepicon/29.08.2021 João Guilherme e Jade Picon trocaram declarações em anúncio de separação



O relacionamento do cantor João Guilherme com a influenciadora digital Jade Picon chegou ao fim. O casal anunciou o término neste domingo, 29, pelas redes sociais. “Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial para mim. Eu amei dividir esses últimos três anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito. Sou grato e feliz por te ter perto de mim, te admiro e te amo”, escreveu o filho do cantor Leonardo no Instagram. Jade também se manifestou e postar duas fotos com João Guilherme – em uma eles estão se beijando e na outra ela aparece deitada no ombro do ex-namorado: “É assim que eu quero lembrar de nós… do meu primeiro amor e sinto que para que essa memória se mantenha, esse seja o momento de seguirmos diferentes caminhos. Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses três anos. Te desejo tudo do melhor! Amo você”. O assunto foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e muitos fãs estão lamentando a separação do casal.

