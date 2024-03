Ex-participante do ‘BBB 24’ canta com Matheus & Kauan em show

Raquele emocionou a plateia com sua performance da música ‘Consórcio’; Leidy Elin e Michel, companheiros da sister no reality show, estavam na plateia

Reprodução/INstagram/@raquele.cardozo Raquele se apresenta no palco da dupla Matheus & Kauan



Na noite desta sexta-feira (29), Raquele, ex-participante do “BBB 24”, surpreendeu a todos ao subir ao palco e cantar com a dupla sertaneja Matheus & Kauan. A ex-sister, conhecida por sua voz marcante no reality show, participou do show “Praiou” e emocionou a plateia com sua performance da música “Consórcio”. Durante a apresentação, Raquele contou com o apoio de seus aliados no programa, Leidy Elin e Michel, que estavam presentes na plateia. A capixaba não escondeu a emoção de realizar mais um sonho e compartilhou sua gratidão em um post nas redes sociais, onde agradeceu a Deus, à família e a “todos que me acompanharam nessa jornada”. Para Raquele, essa experiência foi inesquecível, e ela se sentiu extremamente grata por poder realizar mais um sonho em sua carreira. A ex-participante do “BBB 24” compartilhou com seus seguidores o momento marcante em que cantou ao lado da dupla sertaneja. “Foi a minha primeira vez em um palco. Eu não canto profissionalmente e estava com medo, nervosa, ansiosa, mas muito, muito feliz e grata pela oportunidade que os meninos me proporcionaram”, declarou. “Não foi o meu melhor porque eu sei que preciso estudar, me dedicar, evoluir voz, respiração, técnica… Mas, foi mais um sonho realizado, mais um impulso dado, e daqui eu só quero ir além cada vez mais. ”

Confira parte da apresentação de Raquele com a dupla sertaneja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raquele BBB24 🍩 (@raquele.cardozo)

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA