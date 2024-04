Exposição sobre ‘Stranger Things’ chega a São Paulo; saiba detalhes

Evento vai até o dia 31 de maio e está montado no estacionamento do shopping Eldorado, em Pinheiros

Chegou a São Paulo a exposição imersiva de Stranger Things, a série aclamada e premiada da Netflix. Intitulada “Stranger Things: The Experiencie”, a exposição, com mais de 2 mil metros quadrados de cenografia, conta com cenários da série, efeitos sonoros e uma verdadeira viagem ao mundo invertido. Montada no shopping Eldorado, o local ainda conta com atores vestidos iguais aos personagens, detalhes e acessórios do ano de 1980. Os ingressos custam de R$ 42,50 (meia) a R$ 175,00, e o horário de funcionamento é de terça a sábado das 10h às 21h (última entrada às 21h15), e aos domingos e feriados, das 10h às 19h (com última entrada às 19h15). No final do passeio os visitantes poderão consumir comidas e bebidas iguais as da série, como o sanduíche de sorvete com waffle que a personagem Onze gosta, bem como adquirir produtos originais da série, como camisetas, copos e acessórios.