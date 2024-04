‘Stranger Things: The Experience’ chega a São Paulo

Após passar por Nova York, Los Angeles e Paris, a mostra inspirada na série da Netflix abre para visitação nesta sexta (12) no shopping Eldorado, zona oeste da capital paulista

Divulgação/Netflix 'Stranger Things: The Experience' traz cenários emblemáticos inspirados na série da Netflix



Prepare-se para uma viagem no tempo até 1986, quando Hawkins é o epicentro de estranhas ocorrências. Mas o local do embate não é mais a cidade fictícia dos Estados Unidos – desta vez, é São Paulo. A Netflix, em parceria com a Blast Entertainment e a Fever, trazem para o Shopping Eldorado a “Stranger Things: The Experience”, uma experiência que promete transportar os fãs para dentro do Mundo Invertido a partir de sexta-feira (12). Após conquistar corações em diversas cidades ao redor do mundo, como Nova York, Los Angeles e Paris, é a vez da capital paulista entrar nessa trama sobrenatural. Prepare-se para desafios que testarão seus próprios poderes secretos, enquanto você se junta a Onze e sua turma para resgatar Hawkins dos perigos do Mundo Invertido.

Esta jornada revolucionária traz os fãs para dentro dos cenários mais emblemáticos da série, proporcionando uma experiência inédita e cheia de reviravoltas ao lado de personagens queridos. Além disso, os participantes terão a chance única de explorar de perto os locais mais icônicos da trama. A aventura começa com uma visita sinistra ao Laboratório Nacional de Hawkins, seguida por uma incursão no assustador Mundo Invertido. Prepare-se para ser envolvido por uma narrativa única, desenvolvida em colaboração com os criadores da série, que o transportará para um universo paralelo repleto de perigos e mistérios.

Com o destino de Hawkins em jogo, heróis de todas as idades (a partir de 5 anos) são convocados para ajudar na luta contra as trevas. Após escapar do Mundo Invertido, os visitantes poderão desfrutar da sala Mix-Tape, repleta de delícias inspiradas em “Stranger Things”, como o sundae de caramelo da Scoops Ahoy, as fatias suculentas da Surfer Boy Pizza e os coquetéis únicos do bar temático. E não para por aí! Os participantes podem desafiar o recorde de Mad Max no clássico fliperama Palace Arcade, adquirir itens exclusivos e até mesmo enfrentar o aterrorizante Vecna.

Stranger Things: The Experience:

– Data: A partir de 12 de abril

– Horário: Terça-feira a domingo e feriados, das 10h às 22h

– Local: Shopping Eldorado, Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05402-600, Brasil

– Ingressos: Disponíveis em strangerthings-experience.com/saopaulo/. Os ingressos são limitados, a partir de R$ 60.

– Classificação: A entrada é proibida para crianças menores de 5 anos, e menores de 14 anos devem estar acompanhados por um adulto.

– Estacionamento do Shopping Eldorado: Disponível 24 horas por dia. Taxas: Até 2 horas – R$24,00; hora adicional – R$4,00; diária – R$60,00 (a partir da 6ª hora); após 24 horas, será cobrado um adicional de R$4,00.

– Mais informações: @strangerthings.experience