‘F1’ leva adrenalina das pistas para as telonas e encanta com realismo

O novo filme de Brad Pitt precisa ser vivido no cinema e vai te transformar em fã das corridas

Divulgação ‘F1’, o novo filme de Brad Pitt



A Jovem Pan foi convidada pelo Cine Araújo para assistir o grande lançamento da semana: ‘F1’, o novo filme de Brad Pitt. O ator de 61 anos interpreta Sonny Hayes, um piloto fracassado que volta para a Fórmula 1 tentando salvar um amigo da falência. Se você é fã de Fórmula 1 vai amar o filme, mas se você não é, também. Ele foi feito para a experiência do cinema. Os takes de dentro do carro te fazem sentir como um piloto de verdade. A cada etapa do GP você vai ficando mais e mais envolvido e nervoso com o que destino da APXGP, a equipe do filme.

Assim como disse Lewis Hamilton, o longa de Joseph Kosinski é um dos mais fiéis ao universo da F1, e não é porque ele é o produtor, mas porque o filme mergulha de cabeça no universo das corridas com a participação de Verstappen, Hamilton e demais pilotos, gravações nas corridas reais e menções a Senna e Schumacher. Kosinski repete o enredo que encantou em ‘Top Gun: Maverick’, o de um grande nome da modalidade, que é taxado de cowboy ultrapassado, mas que conhece muito do traçado e acaba ganhando a admiração de todos.

Ah, e vale lembrar, a trilha sonora é algo impecável que só Hans Zimmer seria capaz de fazer. Claro que as atuações de Pitt e do novato Damson Idris (o novo queridinho fashion de Hollywood) dão o tom do filme, que com certeza, é uma boa pedida para esse fim de semana frio.