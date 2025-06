Colecionadora desmaia ao arrematar icônico vestido Lady Di por R$ 2,8 Milhões

Peça, confeccionada pela marca Belville Sassoon, foi utilizada por Lady Di durante uma visita ao Brasil em 1991

Reprodução e Centpacrr wikimedia commons Lady Di usou o vestido durante visita ao Brasil



Renae Plant, uma entusiasta de itens relacionados à princesa Diana Spencer, passou por um momento de grande emoção ao adquirir um vestido que pertenceu à icônica figura. O valor da peça, que foi arrematada por R$ 2,8 milhões, reflete a importância histórica e sentimental do item. A compra ocorreu em um leilão que atraiu a atenção de colecionadores e admiradores da realeza. A peça, confeccionada pela marca Belville Sassoon, foi utilizada por Lady Di durante uma visita ao Brasil em 1991. Conhecido como “Caring Dress”, o vestido é emblemático, pois a princesa frequentemente o usava em eventos voltados para instituições de caridade, reforçando seu compromisso com causas sociais. Essa conexão com a filantropia torna o vestido ainda mais significativo para os admiradores de Diana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Renae Plant não é apenas uma colecionadora, mas também a criadora de um museu virtual dedicado à memória de Diana. Com mais de 2.700 itens pessoais da princesa em sua coleção, ela se destaca por sua dedicação em preservar a história e o legado de Lady Di. A conexão de Renae com o vestido é particularmente especial, pois ela teve a oportunidade de ver a princesa usando a peça durante um evento em Sydney, na Austrália. A emoção de Renae ao arrematar o vestido foi tão intensa que ela desmaiou, evidenciando a profundidade de sua admiração por Diana.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA