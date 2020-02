‘Falcão e o Soldado Invernal’, ‘Loki’ e ‘WandaVision’ ganham teaser

Reprodução/YouTube Tom Hiddleston retornará como o vilão Loki



O intervalo do Super Bowl costuma trazer diversos trailers inéditos para produções aguardadas tanto no cinema, quanto na TV. Na noite deste domingo (2) não foi diferente: o Disney+, plataforma de streaming da gigante do entretenimento, liberou um teaser com as primeiras imagens de suas séries da Marvel.

Em “Falcão e o Soldado Invernal”, Anthony Mackie e Sebastian Stan reprisam seus papéis de Sam Wilson e Bucky Barnes, respectivamente. A trama se passa depois de “Vingadores: Ultimato”. A dupla se juntará para “uma aventura global que testa suas habilidades – e sua paciência”. As imagens mostram Mackie com o escudo do Capitão América e Stan confrontando Barão Zemo (Daniel Bruhl). A trama deve estrear no outono dos EUA.

Depois, algumas cenas de “WandaVision”, que tem Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff e Paul Bettany como o Visão, foram mostradas, evidenciando o clima “oldschool” da atração. Além dos dois, o elenco contará com Kat Dennings e Randall Park reprisando seus papéis no universo da Marvel como Darcy Lewis e o Agente Jimmy Woo.

Finalmente, quase como uma cena pós-crédito, há uma breve aparição de Tom Hiddleston como Loki para a série homônima. “Eu vou botar fogo neste lugar”, ele diz, trajando o que parece ser um uniforme de prisão. Owen Wilson terá papel ainda não revelado.

O Disney+ ainda não tem data para estrear no Brasil, mas especula-se que chegue no segundo semestre deste ano.

Assista: