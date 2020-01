Tom Hiddleston mostra bastidores de ‘Loki’, nova série do Disney+

Reprodução/Instagram Astro da Marvel mostrou como está a preparação para viver novamente o irmão de Thor



Tom Hiddleston compartilhou nesta terça-feira (28) um trecho das filmagens da série “Loki“, a produção do Disney+ que chega à plataforma streaming somente em 2021.

No vídeo, o vilão aparece dando um salto e voando no ar, até cair no chão. Os bastidores, no entanto, não entreguem nada do cenário verdadeiro já que tudo foi gravado com o uso de telas verdes para inserção de computação gráfica depois.

“Loki” é apenas uma das séries da Marvel que o Disney+ lançará. “WandaVision”, “Falcão e Soldado Invernal”, “What If…?”, “Gavião Arqueiro”, “She-Hulk”, “Ms. Marvel” e “Moon Knight” são outras produções que chegam para o público entre o final de 2020 e ao longo de 2021.

Disponível nos Estados Unidos e alguns outros países desde novembro, a previsão é que o Disney+ seja lançado oficialmente em agosto no Brasil.

Veja o momento: