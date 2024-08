Família de Silvio Santos agradece ao público pelo carinho demonstrado após perda do apresentador

‘Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto’, diz comunicado divulgado pelo clã Abravanel; herdeiros se comprometeram a preservar o legado deixado pelo fundador do SBT

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fã expressa sua admiração pelo apresentador Silvio Santos na porta do Cemitério Israelita do Butantã



A família Abravanel emitiu uma nota pública para expressar sua gratidão ao público pelo apoio recebido após o falecimento de Silvio Santos, que ocorreu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Na mensagem, os familiares ressaltaram que, embora Silvio soubesse que era amado, ele não tinha noção da profundidade desse carinho. Os herdeiros do apresentador se comprometeram a preservar o legado deixado por ele, prometendo continuar a oferecer alegria, informação e entretenimento, características marcantes de sua carreira. Eles enfatizaram a importância de manter viva a essência de Silvio no SBT, canal que ele ajudou a construir. “Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto”, diz trecho do comunicado. “Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos.”

A família também manifestou o desejo de que a programação da emissora continue a ser feita por e para os brasileiros, refletindo os valores que Silvio sempre defendeu. A nota foi uma forma de homenagear não apenas o apresentador, mas também a conexão que ele tinha com o público. Silvio Santos deixa um legado significativo, que inclui suas seis filhas (Cinthia, Silvia, Daniela, Rebeca, Patrícia e Renata), a esposa Íris e 14 netos. A perda do ícone da televisão brasileira é sentida por muitos, e a família se mostra determinada a honrar sua memória e contribuição ao entretenimento nacional.

Confira a nota da família Abravanel

“Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiros, queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que sempre levou.

Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificarmos nossos laços de gratidão a cada um de vocês.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA