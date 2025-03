Efeito Fernanda Torres? Academia de Cinema se empolga com engajamento brasileiro para o Oscar

Diretora da Academia enfatizou que o entusiasmo demonstrado pelo público pode influenciar positivamente as chances do filme ‘Ainda Estou Aqui’ na premiação

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Réplicas de estatuetas do Oscar vendidas em lojas de fantasias na Rua 25 de Março, no centro de São Paulo



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas expressou sua empolgação com o crescente engajamento nas redes sociais, especialmente em relação ao filme brasileiro “Ainda Estou Aqui”, que tem a possibilidade de conquistar até três prêmios Oscar — Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. Meredith Shea, que ocupa o cargo de diretora da Academia, enfatizou, em entrevista à “Folha de S.Paulo”, que o entusiasmo demonstrado pelo público brasileiro foi notado em Hollywood. No entanto, ela não confirmou se isso pode influenciar positivamente as chances do filme na premiação.

De acordo com Shea, a Academia tem observado um aumento significativo na interação do público em suas plataformas digitais, o que contribui para a divulgação de diversos temas relacionados ao cinema. Para estimular ainda mais essa participação, a cerimônia deste ano contará com recursos interativos, permitindo que os fãs possam debater em tempo real durante o evento.

A diretora também destacou a relevância do público internacional para a premiação, além do empenho da Academia em ampliar a visibilidade de seus indicados em todo o mundo. Ela mencionou que a comunicação com os membros da Academia foi aprimorada, garantindo que todos estejam cientes de que filmes de diferentes nacionalidades podem ser considerados para os prêmios.

Atualmente, a Academia possui quase 11 mil membros, sendo que cerca de 30% deles residem fora dos Estados Unidos. Essa diversidade geográfica é um reflexo do esforço da organização em tornar a premiação mais inclusiva e representativa das diferentes culturas cinematográficas ao redor do globo.

