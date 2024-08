Fãs, admiradores e artistas vão ao Albert Einstein em São Paulo para se despedir de Silvio Santos

Família informou que não haverá velório aberto ao público, atendendo a um desejo do próprio apresentador; ele será sepultado em uma cerimônia judaica restrita

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, onde morreu o icônico apresentador Silvio Santos, aos 93 anos



O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado (17) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia, após complicações de um quadro de influenza H1N1. A movimentação em frente ao hospital é intensa, com a presença de fãs e colegas de trabalho. Dudu Camargo, ex-apresentador do SBT, relatou seu último encontro com Silvio Santos no salão do cabeleireiro Jassa, onde discutiram ideias para a programação. Camargo destacou a justiça e o caráter do apresentador, lembrando que Silvio sempre foi um mentor e defensor de seus colegas.

A família de Silvio Santos informou que não haverá velório aberto ao público, atendendo a um desejo do próprio apresentador. Ele será sepultado em uma cerimônia judaica restrita à família. A discrição sempre foi uma marca dele. A transição de Silvio Santos para sua filha, Patrícia Abravanel, como apresentadora do programa que leva seu nome foi feita de maneira discreta, sem um anúncio formal de aposentadoria. A família pediu que o público guarde na memória as boas lembranças e o legado. O apresentador, que marcou gerações com seu carisma e inovação na televisão brasileira, deixa um vazio imenso no coração de seus admiradores e na história da comunicação no país.

*Com informações de Beatriz Manfredini