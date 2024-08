Silvio Santos era um fã declarado da Jovem Pan e ouvia a rádio todas as manhãs

Apresentador concedeu uma entrevista exclusiva a emissora após ser liberto do sequestro em agosto de 2001

Reprodução/Youtube/JovemPanNews Silvio Santos ia e voltava para casa ouvindo a Jovem Pan



O apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), era um fã declarado da Jovem Pan. Em 30 de agosto de 2021, após ser liberto do sequestro, ele ligou pessoalmente a emissora e deu uma declaração exclusiva para o Jornal da Manhã, na ocasião, apresentado por Joseval Peixoto. Foi a primeira vez que ele falou depois do ocorrido. “Oi Josevaldo, eu estava vindo para o SBT de carro e eu ouvi o seu comentário com relação ao governador. Eu posso garantir a você, que se o governador não fosse ontem, até a minha casa, eu tenho certeza, não é um palpite, eu poderia morrer”, disse em declaração. Na época o governador de São Paulo era Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República. “O Fernando certamente morreria e mataria três ou quatro policiais que lá estavam. Geraldo Alckmin ontem, fez, na minha opinião, e eu estou certo disso, ele salvou algumas vidas, alguns chefes de família da polícia militar. E eu não quero fazer entrevista”, continuou Silvio na ligação à Jovem Pan. Fernando era o nome do sequestrador do apresentador. “Falei com a Jovem Pan porque sou fã da Jovem Pan e saio de casa ouvindo a Jovem Pan e fico bem informado. Parabéns a vocês pelo noticiário da manhã e da tarde também. Venho para o SBT ouvindo a Jovem Pan, o Jornal da Manhã, e vou para minha casa ouvindo a Jovem Pan, o programa ‘A Hora da Verdade”, finalizou.