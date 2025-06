Fãs, amigos e familiares se despedem do ator Francisco Cuoco em velório aberto para o público

Ricardo Cuoco, um dos filhos, emocionou os presentes ao realizar uma salva de palmas em tributo ao legado deixado pelo ator; enterro será restrito aos familiares

Raul Luciano/Ato Press/Estadão Conteúdo Fã segura um cartaz e faz homenagem em frente ao local onde o ator Francisco Cuoco é velado, no bairro da Bela Vista., em São Paulo



O velório de Francisco Cuoco, que faleceu aos 91 anos, ocorre nesta sexta-feira (20) em São Paulo, no Funeral Home, localizado na rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro Bela Vista. O evento está aberto ao público das 7h às 15h, permitindo que fãs e amigos se despassem do artista. O caixão, cercado por flores, recebeu uma homenagem especial da Rede Globo, evidenciando a importância do ator na televisão brasileira. Alguns admiradores levaram cartazes com mensagens relembrando a trajetória da estrela de “O Astro” e “Pecado Capital”.

Presentes no velório, os filhos de Cuoco, Rodrigo, Diogo e Tatiana, prestaram suas últimas homenagens ao pai. Ricardo Cuoco, um dos filhos, emocionou os presentes ao realizar uma salva de palmas em tributo ao legado deixado pelo ator. A atriz Aldine Miller também compareceu e recordou Cuoco como um dos grandes galãs da TV, ressaltando sua contribuição para a arte e a cultura.

O sepultamento de Francisco Cuoco será um evento restrito apenas aos familiares. O ator estava internado no Hospital Albert Einstein, onde faleceu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Nascido em 29 de novembro de 1933, Cuoco construiu uma carreira sólida que se estendeu por mais de cinco décadas, destacando-se em diversas produções de televisão, cinema e teatro.

Entre seus papéis mais memoráveis, estão as novelas “Marcados Pelo Amor” e “Legião dos Esquecidos”, que o consagraram como um dos ícones da dramaturgia nacional. Em “Pecado Capital”, o ator brilhou no papel do honesto e trabalhador Carlão. A trajetória de Cuoco é marcada por sua versatilidade e talento, deixando uma marca indelével na história da televisão brasileira.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA