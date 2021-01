Confira 11 curiosidades sobre os bastidores da série ‘Fate: A Saga Winx’

Live-action é inspirado na da animação ‘O Clube das Winx’ e acompanha a história de cinco fadas

Divulgação/Netflix 'Fate: A Saga Winx' é uma série inspirada na animação 'O Clube das Winx'



A versão live-action da animação “O Clube das Winx” já está disponível na Netflix. Com seis episódios, a série que recebeu o nome de “Fate: A Saga Winx” traz como foco a história de cinco fadas adolescentes que moram em um internato mágico chamado Alfea, localizado no fictício Outro Mundo. O desenho fez muito sucesso em canais como o Nickelodeon e mesclava conflitos adolescentes com magia e monstros. A protagonista da Bloom é vivida por Abigail Cowen, já Stella, Aisha, Terra e Musa são interpretas, respectivamente, por Hannah van der Westhuysen, Precious Mustapha, Eliot Salt e Elisha Applebaum. Com um ar mais sombrio, o roteirista Brian Young explicou que quis uma nova versão da história aos fãs da animação. Ficou curioso para saber mais detalhes dessa superprodução? A Netflix listou com exclusividade para a Jovem Pan 11 curiosidades sobre os bastidores da série. Confira:

1. A filmagem de “Fate: A Saga Winx” foi feita na Irlanda, sendo que 50% das gravações aconteceram no estúdio Ardmore e os outros 50% em locações externas;

2. A protagonista Abigail Cowen, que dá vida à fada Bloom, levou sua coleção de perucas para o set de filmagem e, nas tardes livres, a atriz e os demais atores do elenco vestiam os acessórios para gravarem vídeos;

3. Além da coleção de perucas, outro fato curioso sobre Abigail é que ela tem um porco como animal de estimação e ele se chama Peaches.

4. Já a atriz Precious Mustapha, que interpreta Aisha, quis se preparar bem para o papel e decidiu começar a escrever em um diário antes de iniciar as gravações, assim como faz sua personagem na série;

5. Um fato curioso sobre Precious é que a atriz possui um talento secreto, que é a habilidade de ser malabarista;

6. A atriz Hannah van der Westhuysen, que faz a fada Stella, revelou que, se pudesse interpretar qualquer outro papel na série, ela seria a Sra. Dowling;

7. Boa parte do elenco da série adora um karaokê e alguns atores têm até uma música favorita. Abigail ama It’s All Coming Back to Me Now, da Celine Dion, Hannah gosta de Spice Up Your Life, das Spice Girls, já Danny Griffin, que interpreta Sky, curte Come on Eileen dos Dexys Midnight Runners;

8. Elisha Applebaum, interprete de Musa, descobriu que amava atuar ainda na infância e o filme “Uma Garota Genial”, com Barbra Streisand, a fez se apaixonar pela magia do cinema;

9. Os bastidores da atração foram bem divertidos, e a atriz Eliot Salt (Terra) foi considerada tão engraçada pelos colegas de elenco que foi encorajada a tentar fazer stand-up comedy;

10. Antes de atuar, o ator Theo Graham (Dane) era jogador de futebol e chegou a fazer parte do time inglês Liverpool;

11. Assim que se conheceram, o elenco principal da nova produção original da Netflix se conectou rapidamente. Durante as filmagens, os atores passaram muito tempo juntos e se tornaram grandes amigos. Nas horas vagas, eles vão juntos ao cinema, a bares e até se tornaram parceiros de caminhadas.