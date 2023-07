Fátima Bernardes se confunde ao anunciar vencedor do ‘The Voice Kids’; assista

Público criticou o desempenho da ex-apresentadora no ‘Encontro’ na final do reality musical da Globo

Reprodução/Globo Fátima Bernardes comandou a oitava edição do 'The Voice Kids' na Globo



A apresentadora Fátima Bernardes se confundiu ao anunciar neste domingo, 9, o vencedor da oitava temporada do “The Voice Kids”. A ex-titular do “Encontro” gaguejou e quase trocou 2023 por 2022 [veja vídeo abaixo] ao consagrar Henrique Lima, que fazia parte do time Mumuzinho, como o grande campeão. O jovem artista recebeu 45,11% dos votos. “Hoje foi o público que teve o direito de escolher, né? Que esteve na posição de técnico do nosso programa, decidindo, olhando cada apresentação. Essas crianças foram ao longo do tempo conquistando muitos corações e a escolha do público é que a voz campeã do ‘The Voice Kids’ 2022”, disse Fátima, que logo notou seu erro e rapidamente falou “2023”. Nas redes sociais, o desempenho da jornalista à frente do reality musical da Globo não agradou parte do público, que a criticou no Twitter. “Fátima Bernardes anunciando o resultado foi a coisa mais sem graça que eu vi hoje”, comentou uma pessoa. “A Fátima Bernardes maior nervosa na final do ‘The Voice Kids’ falando 2022, tadinha (risos), se ela que é uma comunicadora perfeita pode, a gente também, né?!”, escreveu outra. “A Fátima Bernardes não combina com esse programa não”, acrescentou mais uma. Veja a repercussão:

O tempo de TV já deu pra Fatima Bernardes . Globo insistiu em dar algo pra ela mas não colou. Fraca, nervosa no ao vivo, gagejou? Errou até o ano. Já foi. Vamos renovar isso ai GLOBO #TheVoiceKids — F Torres BBB23 (@FTorres88902979) July 9, 2023

Gente a Fátima Bernardes é MUITO RUIM #TheVoiceKids — Rafito {SEM ANISTIA! (@BBBrodii) July 9, 2023

Fátima Bernardes anunciando o resultado foi a coisa mais sem graça que eu vi hoje — Leo Brabo (@LeoBrabo6) July 9, 2023

jss a fátima bernardes eh uma PESSIMA apresentadora — ray | 8 dias para o brasileiro de base!!!!! (@canopinhos) July 9, 2023

a Fátima Bernardes mó nervosa na final do the voice kids falando 2022 tadinha KKKKKKKKK , se ela q é uma comunicadora perfeita pode , a gente tb né ?! — Augusto 🦊 (@august0gab) July 9, 2023