Faustão é extubado e está bem após dois transplantes em 24h

Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado

  • Por Jovem Pan
  • 10/08/2025 21h51
Reprodução/Globo/17.06.2021 Fasto Silva apresentando o Domingão do Faustão Faustão passou por quatro cirurgias nos últimos anos

O apresentador Faustão foi extubado no sábado (9) e está bem, informou sua assessoria neste domingo (10). A informação foi publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. Também foi divulgado que ele está internado desde 21 de maio, por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse. A avaliação de que Faustão passa bem após ser extubado foi feita médicos que tratam seu caso no Einstein Hospital Israelita. Faustão recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais. A mulher dele, Luciana Cardoso, não pôde visitá-lo por estar com sintomas de gripe.

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos:

  • Transplante de coração (27 de agosto de 2023)
  • Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)
  • Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)
  • Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula

 

