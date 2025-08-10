Faustão é extubado e está bem após dois transplantes em 24h

Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado

Reprodução/Globo/17.06.2021 Faustão passou por quatro cirurgias nos últimos anos



O apresentador Faustão foi extubado no sábado (9) e está bem, informou sua assessoria neste domingo (10). A informação foi publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias. Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. Também foi divulgado que ele está internado desde 21 de maio, por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse. A avaliação de que Faustão passa bem após ser extubado foi feita médicos que tratam seu caso no Einstein Hospital Israelita. Faustão recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais. A mulher dele, Luciana Cardoso, não pôde visitá-lo por estar com sintomas de gripe.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos:

Transplante de coração (27 de agosto de 2023)

Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)

Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)

Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula