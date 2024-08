Faustão fala sobre a morte de Silvio Santos e aconselha filhas do apresentador

‘Aprender cada vez mais, para valorizar ainda mais não só o trabalho, o império do bilionário, mas, principalmente, a obra que ele deixou’, afirmou Faustão

Faustão falou sobre a morte de Silvio Santos e o desafio que suas filhas, Patricia, Silvia, Rebeca, Daniela, Renata e Daniela, além de Íris Abravanel, sua viúva, em manter o legado do apresentador. As declarações foram dadas ao programa Boa Noite, Brasil, de Cesar Filho, disponível no YouTube. Afastado da TV desde que passou por dois transplantes – e cogita passar por mais uma cirurgia, em breve – Faustão valorizou o antigo concorrente. “A lição que o Silvio deixou é que no jogo da vida tem gente que fica na arquibancada vendo o jogo passar, e tem gente que entra em campo. Ganha, perde, ganha título, não ganha título, empata… Mas entra no jogo da vida, se expõe. E tem gente que só fica com seu computador, celular, ar-condicionado, na arquibancada”, declarou.

“Assim como falei, especialmente para a Íris, que foi uma guerreira, uniu a família e conseguiu fazer com que Silvio tivesse uma velhice com carinho, respeito e dignidade. A maior homenagem que as meninas, todas vocês sete, podem prestar a ele, é ter muito juízo, muita humildade”, continuou.

“Aprender cada vez mais, para valorizar ainda mais não só o trabalho, o império do bilionário, mas, principalmente, a obra que ele deixou. Uma para o público: trazer esperança, alegria. Para o lado empresário, que deu emprego para tanta gente, e deu suporte aos profissionais de televisão como ninguém”, prosseguiu.

Faustão encerrou: “Por isso, que vocês tenham lucidez, serenidade, para continuar, dentro dos novos tempos, cada vez mais difíceis, mas sempre guiadas por aquele que está lá em cima, olhando por vocês”. Durante a conversa, ele chegou a comentar sobre uma possível volta ao Domingão, mas desta vez como convidado de Luciano Huck.

*Com informações do Estadão Conteúdo

