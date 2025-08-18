Faustão recebe alta da UTI e vai para quarto de hospital após ‘melhora progressiva’

Apresentador está hospitalizado desde 21 de maio de 2025 no Hospital Albert Einstein; informações foram divulgadas no boletim médico desta segunda-feira (18)

Reprodução/TV Globo Faustão, de 75 anos, está internado desde maio



O apresentador Fausto Silva, o Faustão, de 75 anos, recebeu, no dia 13 de agosto, alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein e apresenta melhora progressiva dos orgãos transplantados, diz o mais recenete boletim médico do apresentador. Faustão está hospitalizado desde 21 de maio de 2025 para o tratamento de uma infecção bacteriana aguda com sepse. No início de agosto, o apresentador passou por um transplante de fígado e um retransplante de rim, sendo que ambos os órgãos vieram do mesmo doador. A cirurgia renal já estava programada há cerca de um ano devido a complicações no funcionamento do órgão transplantado em 2024. Em agosto de 2023 já havia passado por um transplante de coração devido a uma insuficiência cardíaca grave.

A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, e seu filho, João Silva, têm compartilhado atualizações otimistas. Em uma postagem recente, Luciana afirmou: “Tudo indo bem! Obrigada, Deus”. João Silva também declarou que a recuperação do pai está “ótima” e “melhor do que o esperado”, apesar da complexidade dos procedimentos cirúrgicos. Ele ressaltou a força e a resiliência do pai durante este período.