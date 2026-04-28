Fenômeno na HBO Max, filme com Wagner Moura conquista o público e não sai do topo

Filme foge do padrão tradicional das histórias de guerra e aposta em uma abordagem mais crua e imersiva

Divulgação/Diamond Films 'Guerra Civil' se destacou por desafiar o próprio gênero de guerra



O filme Guerra Civil, estrelado por Wagner Moura, se tornou um verdadeiro fenômeno na HBO Max. O longa vem se mantendo entre os mais assistidos por semanas, um feito raro em um catálogo dominado por estreias constantes e alta rotatividade, mostrando que o boca a boca do público ainda tem força no streaming.

Dirigido por Alex Garland, o filme foge do padrão tradicional das histórias de guerra e aposta em uma abordagem mais crua e imersiva. Em vez de acompanhar soldados no campo de batalha, a trama mergulha no olhar de jornalistas que atravessam um país devastado por um conflito interno nos Estados Unidos.

Na história, Wagner Moura interpreta Joel, um jornalista que embarca em uma jornada tensa ao lado da fotógrafa Lee, vivida por Kirsten Dunst. Juntos, eles cruzam cenários caóticos rumo a Washington, registrando a destruição e tentando sobreviver em meio ao colapso social.

Um dos grandes diferenciais do filme está justamente na forma como ele constrói essa narrativa. A produção evita explicar completamente os lados do conflito, deixando o espectador imerso na tensão e na incerteza, o que torna tudo mais realista e perturbador. Essa escolha criativa é apontada como um dos motivos para o sucesso contínuo da obra.

Como curiosidade, “Guerra Civil” se destacou por desafiar o próprio gênero de guerra, sendo elogiado por sua proposta mais sensorial e jornalística, algo pouco comum em produções desse tipo. O longa também conquistou 81% de aprovação da crítica, reforçando que não é só popular entre o público, mas também respeitado pela indústria.