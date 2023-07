Fernanda Montenegro diz não para ‘O Auto da Compadecida 2’ e nova atriz é escolhida

Taís Araújo vai assumir o papel de Nossa Senhora na sequência que chega aos cinemas em 2024

Reprodução/Globo Filmes Fernanda Montenegro viveu Nossa Senhora em 'O Auto da Compadecida' (2000)



A atriz Taís Araújo foi escolhida para assumir o papel de Nossa Senhora na sequência do sucesso “O Auto da Compadecida”. No longa lançado em 2000, a atriz Fernanda Montenegro interpretou a personagem que agora será de Taís. A mulher de Lázaro Ramos definiu o convite feito pelos diretores Guel Arraes e Flávia Lacerda como “incrível” e enfatizou que está “em êxtase”. Ela também explicou o motivo da veterana atriz não estar no projeto. “A dona Fernanda não vai conseguir fazer, porque ela tem uma agenda assim [cheia] de trabalho. Fui chamada para fazer não uma substituição, porque Fernanda Montenegro é insubstituível. Como Nossa Senhora tem muitas representações, eu vou fazer uma outra representação”, comentou Taís ao confirmar sua participação no projeto. “Estou muito feliz de poder reencontrar o Matheus Nachtergaele em cena, de trabalhar com o Selton Mello, que eu admiro demais, de estar em cena com esses dois personagens icônicos, que são o João Grilo e o Chicó, e contar essa história essencialmente brasileira”, concluiu a atriz. “O Auto da Compadecida 2” chega aos cinemas em 2024, uma década após a morte de Ariano Suassuna, autor da obra original.