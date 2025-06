Fernanda Torres é convidada para integrar Academia do Oscar

Atriz e outros nove brasileiros devem se tornar integrantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que convidou 534 profissionais a se juntarem à votação do maior prêmio do mundo do cinema

EFE/EPA/DAVID SWANSON Fernanda Torres foi indicada ao Oscar em 2024 na categoria de melhor atriz pela atuação em "Ainda Estou Aqui"



A atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar de melhor atriz por “Ainda Estou Aqui“, foi oficialmente convidada nesta quinta-feira (26) para integrar a lista de artistas e executivos do setor com direito a voto na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Outros brasileiros convidados para o seleto grupo são o diretor de fotografia Adrian Teijido, a figurinista Claudia Kopke, a produtora Maria Carlota Bruno, os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega e os diretores Daniela Thomas, Gabriel Mascaro e Daniel Filho. “Por meio de seu compromisso com o cinema e com a indústria cinematográfica como um todo, esses indivíduos excepcionalmente talentosos fizeram contribuições duradouras à nossa comunidade cinematográfica global”, disseram o diretor executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da organização, Janet Yang, em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Entre os destaques da lista, estão nomes como Ariana Grande, Gillian Anderson, Adriana Paz e Aubrey Plaza, além da vencedora do Oscar de melhor atriz deste ano, Mikey Madison, por seu papel no aclamado “Anora”, e o ganhador do prêmio de melhor ator coadjuvante, Kieran Culkin, por “A Verdadeira Dor”. A lista continua com outros rostos conhecidos de Hollywood, como os de Sebastian Stan e Jeremy Strong (“O Aprendiz”), Margaret Qualley (“A Substância”), Andrew Scott (“Todos Nós Desconhecidos”) e Jason Momoa (“Duna”). Também foram convidados os diretores do documentário vencedor do Oscar “No Other Land”, Yuval Abraham e Basel Adra, entre outros.

Se todos os 534 novos convites forem aceitos, “o número total de membros (incluindo os eméritos) será de 11.120”, enquanto o número de votantes aumentará para 10.143, informou a Academia. Com o acréscimo de uma nova geração de membros, “a Academia será composta por 35% de mulheres, 22% de comunidades sub-representadas e 21% de membros internacionais”, afirmou a entidade.

*Com informações da EFE