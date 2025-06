Estreia de ‘O Agente Secreto’ ganha data no Brasil

Filme já se destacou em mais de 20 festivais internacionais, incluindo uma recepção calorosa no Festival de Cinema de Cannes, onde o elenco foi aplaudido por mais de 10 minutos

Divulgação/Victor Jucá A trama se desenrola em Recife durante o período da ditadura militar, acompanhando a jornada de Marcelo, interpretado por Moura.



O filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, tem sua estreia marcada para o dia 6 de novembro no Brasil, conforme informações divulgadas pela Vitrine Filmes. O filme já se destacou em mais de 20 festivais internacionais, incluindo uma recepção calorosa no Festival de Cinema de Cannes, onde foi aplaudido por mais de 10 minutos. A trama se desenrola em Recife durante o período da ditadura militar, acompanhando a jornada de Marcelo, interpretado por Moura.

Após um longo tempo fora de sua cidade natal, ele se depara com segredos que revelam a complexidade de seu passado e da sociedade em que vive. O elenco também conta com a participação de Maria Fernanda Cândido e Gabriel Leone, que enriquecem a narrativa. O diretor e o ator principal do filme recebeu os prêmios de “Melhor Direção” e “Melhor Ator”, respectivamente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos