Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado

Atrizes receberão o diploma Bertha Lutz em uma cerimônia marcada para o dia 26 de março; prêmio reconhece personalidades que se destacam na defesa de direitos das mulheres e das questões de gênero no Brasil

Fernanda Montenegro, de 95 anos, e Fernanda Torres, com 59 anos, serão agraciadas com o “diploma mulher-cidadã Bertha Lutz” no Senado Federal, em uma cerimônia marcada para o dia 26 de março. Essa honraria é uma forma de reconhecer a significativa contribuição que ambas têm dado à luta pelos direitos das mulheres no Brasil. A indicação de Montenegro partiu do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enquanto Torres foi indicada pela senadora Eliziane Gama.

Além das duas atrizes, um total de 17 mulheres receberá a mesma homenagem, todas escolhidas por senadores. Essa seleção destaca a importância de diversas figuras femininas que têm se destacado em suas áreas de atuação e contribuído para a sociedade. A cerimônia promete ser um momento de celebração e reconhecimento do papel das mulheres na construção de um Brasil mais igualitário.

– Confira os nomes de todas mulheres que receberão a honraria:

Ani Heinrich Sanders, produtora rural do Estado do PI;

Antonieta de Barros (in memoriam), 1ª mulher negra a ser eleita deputada no Brasil, foi eleita por SC;

Bruna dos Santos Costa Rodrigues, juíza de direito no Tribunal de Justiça do Ceará;

Conceição Evaristo, escritora e integrante da Academia Mineira de Letras;

Cristiane Rodrigues Britto, advogada e ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos;

Elaine Borges Monteiro Cassiano, reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul;

Elisa de Carvalho, pediatra, professora universitária e integrante da Academia de Medicina;

Fernanda Montenegro, atriz, escritora e membro da Academia Brasileira de Letras;

Fernanda Torres, atriz e escritora;

Janete Vaz de Oliveira, cofundadora do Grupo Sabin;

Jaqueline Gomes de Jesus, escritora, professora e 1ª gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília;

Joana Marisa de Barros, médica mastologista e imaginologista mamária da PB;

Lúcia Willadino Braga, neurocientista e presidente da Rede Sarah;

Maria Terezinha Nunes, coordenadora da Rede Equidade;

Marisa Serrano, ex-senadora do Mato Grosso do Sul;

Patrícia de Amorim Rêgo, procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre;

Tunísia Viana de Carvalho, ativista dos direitos maternos e infantojuvenis;

Virgínia Mendes, primeira-dama do Mato Grosso;

Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton Senna.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira