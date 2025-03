Fernanda Torres é homenageada com bonecão no Carnaval de Olinda

Reprodução/X/ Brega Bregoso Bonecão de Fernanda Torres no Carnaval de Olinda



Fernanda Torres recebeu uma homenagem especial durante o Carnaval de Olinda, onde foi transformada em um bonecão que segurava uma estatueta do Oscar. A alegoria retratando atriz, que já conquistou um Globo de Ouro e está indicada ao Oscar 2025, foi vista em meio à folia pernambucana. O boneco foi inspirado no traje que ela usou na cerimônia do Globo de Ouro.

A homenagem foi destacada nas redes sociais, com o perfil da Sony Pictures Classic — responsável pela distribuição do filme “Ainda Estou Aqui” —, ressaltando a importância do momento. Além disso, o perfil Brega Bregosa fez uma brincadeira ao afirmar que, “em Olinda, Fernanda Torres já é a vencedora do Oscar”.

Atualmente, Fernanda Torres está na disputa pelo Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”. Ela enfrenta concorrentes de peso, como Demi Moore (“A Substância”) e Mickey Madison (“Anora”). Também concorrem Cynthia Erivo (“Wicked”) e Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”. A cerimônia de premiação ocorrerá neste domingo (2), em Los Angeles.

Confira a repercussão nas redes sociais

Fernanda Torres statue with her Golden Globe spotted at Carnival in Olinda, Pernambuco#fernandatorres #ImStillHere pic.twitter.com/dZv6RZQ6A0 — Sony Pictures Classics (@sonyclassics) March 1, 2025

Fernanda Torres: Não quero clima de Copa do Mundo. O Carnaval de Olinda: https://t.co/rqus2PW1oF pic.twitter.com/G6uxNCgVWW — bruna (@hatyvatua) March 1, 2025

Em Olinda, Fernanda Torres já é a vencedora do Oscar! 🏆✨ pic.twitter.com/vdNH38N3ID — Brega Bregoso (@BregaBregoso) March 1, 2025

Quanto vale entrar pra história? Fernanda Torres no Carnaval de Olinda. pic.twitter.com/gIsOABzbLq — uma ariana #BBB25 (@allanacalaca) March 1, 2025

fizeram um boneco gigante de olinda de fernanda torres fizeram bonequinho de biscuit de fernanda torres fizeram um EMPADÃO DE CAMARÃO de fernanda torres o brasileiro não cansa de ser o povo mais incrível do mundo 🤍 #Oscar #Oscars2025 pic.twitter.com/WJuSiGOqWX — bruna (@hatyvatua) March 1, 2025

