Oscar 2025: saiba como assistir à premiação ao vivo neste domingo

O Oscar 2025 é um marco na vida dos brasileiros, que há tempos não engajavam tanto na premiação. Com as indicações de “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres, a 97ª cerimônia está vivendo um clima de Copa do Mundo.

Mas, afinal, onde assistir o evento ao vivo?

O Oscar será dia 2 de março, a partir das 21h00 no canal TNT e também no streaming MAX. Vale lembrar que a transmissão começará 19h30, mas a premiação inicia 21h00.

E na Globo?

A Globo terá a transmissão do Carnaval do Rio de janeiro durante a primeira hora da cerimonial portanto, sua transmissão do Oscar só começará às 21h55. O sinal da Globo no G1 é Gshow estariam liberados para quem quer acompanhar pela internet e o Globoplay também irá transmitir ao vivo no horário normal da premiação, 21h00.