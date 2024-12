Fernanda Torres fala sobre ‘Ainda Estou Aqui’, pré-selecionado ao Oscar 2025: ‘Foi maravilhoso descobrir o poder da restrição’

Durante entrevista ao Los Angeles Times, a atriz abordou a complexidade emocional de sua personagem, que lida com a dor da perda, e não expressa suas emoções de forma aberta

Reprodução/Sony Pictures No longa dirigido por Walter Salles, Fernanda interpreta Eunice Paiva, mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva



Fernanda Torres concedeu uma entrevista ao Los Angeles Times sobre o papel de Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui”, um dos 15 pré-selecionados ao Oscar 2025 de melhor filme internacional. Durante a conversa, a atriz falou sobre o desafio de interpretar uma personagem que não expressa suas emoções de forma aberta. “Foi maravilhoso descobrir o poder da restrição”, afirmou.

No longa dirigido por Walter Salles, Fernanda interpreta a mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva, em uma narrativa, que explora como a família enfrentou o desaparecimento do pai durante o período da ditadura militar no Brasil. Fernanda também abordou a complexidade emocional de sua personagem, que lida com a dor da perda e a necessidade de proteger a inocência dos filhos. “Imagine que seu marido foi torturado, morto… Ela queria salvar a inocência deles, a fé na humanidade”, comentou a atriz, ressaltando a profundidade do papel.

“Ela sempre era gentil e tinha um sorriso no rosto, mas, ao mesmo tempo, era tão inteligente, racional, persuasiva, muito feminina, mas poderosa. E essa mistura de feminilidade, delicadeza e força era algo que eu estava tentando alcançar”, disse a brasileira. “Suportar algo com o qual é impossível lidar, seguir em frente, sorrir, lutar, não se quebrar – isso criou dentro de mim um fogo tão poderoso, algo que eu nunca experimentei antes”, finalizou a atriz, cuja atuação em sendo bastante elogiada pela imprensa especializada ao redor do mundo.

Publicado por Carol Santos