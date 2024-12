Filme brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’ avança na disputa por indicação ao Oscar 2025

Com direção de Walter Salles e atuações marcantes, longa representa o Brasil na corrida pela estatueta de Melhor Filme Internacional após 15 anos de ausência

O cinema nacional vive um momento histórico com “Ainda Estou Aqui”, filme dirigido por Walter Salles, entrando para a lista de 15 finalistas na categoria Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. A última vez que o Brasil havia chegado à mesma etapa foi em 2008, com “O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias”. Desta vez, o longa se destaca entre os escolhidos entre 85 países e regiões, reforçando a força e a qualidade da produção nacional.

O próximo passo é crucial: os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que optaram por participar da votação da categoria precisam assistir a todos os 15 filmes para que possam selecionar os cinco indicados finais. O longa é um marco para a carreira de Walter Salles, que retorna à direção após dez anos de pausa. Estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, o filme vem conquistando o público e a crítica. Fernanda Torres, inclusive, foi indicada ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz, aumentando ainda mais as expectativas para o Oscar.

Em menos de um mês em cartaz, o filme ultrapassou a marca de dois milhões de espectadores nos cinemas brasileiros, consolidando seu sucesso também no Critics Choice Awards, onde foi indicado como Melhor Filme Estrangeiro. À medida que a corrida pelo Oscar esquenta, “Ainda Estou Aqui” se junta a uma lista diversificada de finalistas que inclui:

“Universal Language” – Canadá

– Canadá “Waves” – República Tcheca

– República Tcheca “The Girl with the Needle” – Dinamarca

– Dinamarca “Emilia Pérez” – França

– França “The Seed of the Sacred Fig” – Alemanha

– Alemanha “Touch” – Islândia

– Islândia “Kneecap” – Irlanda

– Irlanda “Vermiglio” – Itália

– Itália “Flow” – Letônia

– Letônia “Armand” – Noruega

– Noruega “From Ground Zero” – Palestina

– Palestina “Dahomey” – Senegal

– Senegal “How to Make Millions before Grandma Dies” – Tailândia

– Tailândia “Santosh” – Reino Unido

Além da categoria de Melhor Filme Internacional, a Academia também divulgou finalistas em outras 10 categorias, incluindo Documentário, Animação, Canção Original e Efeitos Visuais. O caminho até a cerimônia, marcada para 10 de março de 2025, ainda é longo, mas o impacto de “Ainda Estou Aqui” já ressoa como um orgulho nacional, recolocando o Brasil no mapa do Oscar e na elite do cinema mundial.