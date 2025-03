Fernanda Torres perde Oscar de ‘Melhor Atriz’ para a surpreendente Mickey Madison

Demi Moore, estrela de ‘A Substância’, era considerada a maior ameaça para a brasileira, mas atriz de ‘Anora’ ficou com a estatueta

Kevin Winter/Getty Images/AFP Mikey Madison recebe o prêmio de Melhor Atriz pelo filme 'Anora' no palco do Oscar



Vinte e seis anos depois a história se repetiu. Assim como sua mãe, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres não conseguiu trazer para o Brasil a estatueta do Oscar de Melhor Atriz. Apesar de ter levado o Globo de Ouro e o Satellite Awards, ela não conseguiu reescrever a história com sua interpretação em “Ainda Estou Aqui”, onde ela deu vida a Eunice de Paiva. Fernanda Torres competia na categoria com Mikey Madison (“Anora”), Demi Moore (“A Substância”), Karla Sofía Gascón (“Emilia Pérez”) e Cynthia Erivo (“Wicked”). Apesar do favoritismo de Moore e da esperança brasileira pela vitória de Fernanda, a estatueta ficou com Madison.

A conquista do Globo de Ouro no começo de janeiro colocou Fernanda como uma das favoritas da premiação. No último mês, a atriz foi capa da revista “The Hollywood Reporter”, que tinha como título da reportagem “Fernanda Torres já ganhou”, uma referência a declaração de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres e primeira brasileira ser indicada ao Oscar de melhor atriz. Ela se disse que, aos 95 anos, ver a indicação de sua filha é como um verdadeiro “milagre”. “Ela já venceu — antes, durante e depois”, disse. “Ser indicado é o próprio Oscar”, complementou.

A indicação de Fernanda Torres quebrou um jejum de 26 anos após indicação de sua mãe, Fernanda Montenegro, por “Central do Brasil” (1998), também dirigido por Walter Salles. Até o momento, a produção levou mais de 5 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros e vem se destacando em premiações no exterior. O filme conquistou uma impressionante taxa de 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, e arrecadou mais de US$ 1 milhão nas bilheterias dos Estados Unidos.

Após ser indicada ao Oscar, Fernanda fez um vídeo e publicou em seu Instagram onde abriu seu coração sobre o feito conquistado. “Eu nem tenho o que falar. Queria agradecer ao Walter pela generosidade que ele teve comigo nesse filme”, começou. “Essas indicações são uma coisa inimaginável. Queria agradecer a toda a equipe, minha família no filme, meus filhos no filme, ao Selton e a toda a equipe. Foi um filme que a gente fez na felicidade”, continuou a atriz com a voz trêmula de emoção. “Queria dizer que amo o Brasil. Estou muito orgulhosa de uma história brasileira fazer sentido no mundo e nos trazer alegria, não só para mim, para o Walter e para todo mundo envolvido nesse filme, mas para o país inteiro”, finalizou.