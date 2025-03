‘Ainda Estou Aqui’ vence como ‘Melhor Filme Internacional’ e conquista primeiro Oscar da história do Brasil

Apesar de já ter sido indicado outras vezes na categoria, essa é a primeira vez que o filme vence

EFE/EPA/DAVID SWANSON Brasil já concorreu outras quatro vezes nessa categoria



‘Ainda Estou Aqui’ foi eleito pelo Oscar como ‘Melhor Filme Internacional. O filme, que concorria na categoria com: “Emilia Pérez” (França), “Flow” (Letônia), “A Garota da Agulha” (Dinamarca) e “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha), desbancou os concorrentes e ficou com a estatueta. Essa é a primeira vez na história que o país vence nesta categoria e também vence um Oscar, apesar das inúmeras indicações que teve ao decorrer dos anos. Na categoria ‘Melhor Filme Internacional’, o Brasil já concorreu outras quatro vezes com: “O Pagador de Promessas”, em 1963, “O Quatrilho”, em 1996, “O Que é isso, Companheiro?”, em 1998, e “Central do Brasil”, em 1999. Ano em que Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, foi indicada a “Melhor Atriz”.

Em 1960, o filme “Orfeu Negro”, também conhecido como “Orfeu do Carnaval”, venceu o Oscar de “Melhor Filme Internacional”, apesar dele ter sido gravado no Brasil, a obra cinematográfica, uma adaptação do mito grego de Orfeu e Eurídice, foi representado na cerimônia como um filme francês. ‘Ainda Estou Aqui’, uma adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido por “Feliz Ano Velho”, encantou brasileiros, críticos do cinema e o público internacional. O filme, que concorreu a premiações como ‘Bafta’, ‘Globo de Ouro’ e ‘Choice Critics’, venceu como “Melhor Filme Estrangeiro” no Festival de Palm Springs, e teve Fernanda Torres eleita como ‘Melhor Atriz’ no “Globo de Ouro” e “Satellite Awards”.