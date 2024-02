Fernanda vence prova do líder no ‘BBB 24’, mas não deve indicar Alane ao paredão: ‘Não tenho problema com ela’

Sister conquistou a liderança da semana em um disputa de habilidade e sorte

Reprodução / Globoplay Alane e Fernanda protagonizaram a primeira grande briga do Big Brother Brasil 2024



A líder da semana Fernanda já avalia quem deve ser o próximo indicado ao paredão no Big Brother Brasil 2024. Após conquistar a liderança com a vitória em uma prova de sorte e habilidades na quinta-feira, 1, a sister discutiu sua possível indicação. No quarto do líder, ela teve uma conversa sobre o jogo com Pitel e Rodriguinho e admitiu que, apesar da discussão que teve com Alane, não pretende indicar a colega para a berlinda. “A lógica seria eu colocar a Alane, mas não estou querendo pegar ela para Cristo. Não tenho problema com ela, só me incomodei dela debochar de mim. Debochou de mim duas vezes”, afirmou Fernanda, que também mencionou Beatriz.

Como o site da Jovem Pan mostrou, Fernanda e Alane protagonizaram a maior briga desde a estreia do programa na quarta, 31. Durante uma discussão na academia do reality show, as duas trocaram ofensas e dedo na cara, o que levou outros participantes da casa a intervirem. Apesar de não se bicarem desde o início do reality, o atrito se agravou após o Sincerão da última segunda-feira, 29, quando Alane afirmou que perdoaria Fernanda por ter ocultado o fato de ter votado nela. Na academia, Fernanda conversou com Alane sobre a situação e perguntou: “Quem pediu perdão pra você?”. Alane retrucou: “Eu pensei como ser humano (…) apaziguar as coisas e perdoar na minha cabeça (…) se você acha que foi cena, desculpa, não foi cena”.

Em meio a discussão, Alane alongou as pernas e Fernanda disse que o corpo da sister estava “meio molenguinho” e que ela está “precisando fazer exercício mais do que malhar a língua”. Alane se ofendeu e repreendeu a rival: “Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora”. Aos gritos, a paraense também pediu respeito: “Você me respeita, eu não vou falar do teu corpo, vou falar que tu é mentirosa porque tu é”. Fernanda, de forma debochada, respondeu: “Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha. Vai tomar no seu c*”. Após muitas ofensas, a briga chegou ao fim com Alane sendo acolhida pelos colegas de confinamento, enquanto Fernanda se dirigiu à cozinha para desabafar com Rodriguinho.