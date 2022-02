Festa do ‘BBB 22’ tem ‘casamento’, sexo e atendimento médico; veja como foi

Lucas e Eslovênia ‘oficializaram a união’, Linn da Quebrada se irritou ao ser chamada no masculino, Larissa quebrou o dedo e Eliezer e Natália movimentaram o edredom

Reprodução/Globo Larissa recebeu ajudar de Lucas e Jessilane após quebrar o dedo em festa do 'BBB 22'



A festa do líder Lucas, que teve como tema “despedida de solteiro”, agitou a noite no “BBB 22”. Durante a madrugada desta quinta-feira, 24, teve “casamento”, discussão, atendimento médico e casal movimentando o edredom. Entrando no clima do tema da festa, os brothers Lucas e Eslovênia, que vivem um affair no jogo, decidiram se “casar” no reality. Jessilane foi convidada para ser madrinha e Pedro Scooby para levar a noiva até o altar. Tiago Abravanel foi o responsável por conduzir a cerimônia. “Eu me sinto honrado de estar aqui na frente de vocês podendo celebrar algo que parece uma brincadeira, mas que quem sabe pode ser muito especial. Podem se beijar”, declarou o neto de Silvio Santos. Antes do beijo, o engenheiro falou: “Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença e que o ‘BBB’ não nos separe”. Após a declaração, todos celebraram.

O casamento de Eslo e Lucas rolou mesmo 🗣 #BBB22 pic.twitter.com/tls1BoT0hc — Tô Vendo BBB | #BBB22 (@tovendoreality) February 24, 2022

Linn da Quebrada se irrita com Lucas

Depois desse momento fofo, Lucas deu uma escorregada com Linn da Quebrada. Em uma conversa com a cantora e com Natália, ele se referiu à Linn no masculino. A artista ficou chateada e foi comentar com Jessi: “O Lucas foi chamar eu e a Natália e falou ‘vocês dois’. Estou falando sério”. A professora tentou apaziguar a situação dizendo que ele falou “vocês dois” porque estava se referindo a ela e a Natália. “Por quê? Se fosse você e a Nati ele ia falar o que? Não foi de propósito, mas foi por quê? Você está tentando amenizar a situação para o Lucas”, declarou Linn. Ao saber que a cantora ficou chateada com sua atitude, o líder da semana foi atrás dela para pedir desculpas. “Você sabe que é maravilhosa, eu sei que você sabe. A Jessi veio me falar… Juro para você, quando eu falei ‘duas’, foram ‘duas pessoas’. Eu peço muitas desculpas. Você sabe que eu amo muito vocês, cara”. Linn enfatizou que não dava mais para ele ficar errando e chamando ela no masculino. “Desculpa. Não fica chateada comigo. O que eu posso fazer?”, questionou Lucas. “Eu mereço, no mínimo, ficar chateada. [Não pode fazer] nada, agora nada. Esse constrangimento agora não é meu”, respondeu a cantora. “Muitas desculpas. Ali eu queria que vocês duas tivessem vindo pra dançar com a gente. Vocês duas”, concluiu o brother.

Lina foi relatar a situação a Jessilane e infelizmente recebeu um cenário de tentativa de amenização do ocorrido. “Eu não estou falando que ele fez de propósito, eu tô falando que é um erro que me atinge” – @linndaquebrada #BBB22 #TeamLinn 🧜🏽‍♀️ pic.twitter.com/4DREVJ9MSu — Central Linn da Quebrada 🧜🏽‍♀️ (@QuebradaCentral) February 24, 2022

Atendimento médico

Larissa sofreu um pequeno acidente na festa e precisou de atendimento médico. A sister que participou da Casa de Vidro escorregou próximo à barra do pole dance enquanto dançava a música Pererê, da cantora Ivete Sangalo. Larissa foi levada ao confessionário, onde foi atendida por um médico e teve o pé enfaixado. Saindo de lá, Lucas a carregou no colo até o quarto. Eslovênia e Jessilane estavam junto dando auxílio. “Obrigado, gente. Estou bem”, afirmou Larissa. Arthur Aguiar foi até o quarto e perguntou a sister como ela estava, Larissa explicou que tinha quebrado o dedo e Jessi acrescentou que foi colocado uma tala na região e que a sister estava bem.

Momento em que Lari quebra o dedo. Vamos aguardar mais informações!! #TeamLarissa #BBB22 pic.twitter.com/RMr1s3IzBs — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) February 24, 2022

Movimentação no edredom

O “casamento” que aconteceu na festa foi entre Lucas e Eslôvenia, mas quem terminou a noite debaixo do edredom foi Eliezer e Natália. Os dois deitaram juntos no quarto Grunge e logo começou a movimentação. Essa não é a primeira vez que o casal transa no “BBB 22”. Na última festa do líder, que aconteceu na quarta-feira passada, 16, os brothers tiveram a primeira relação sexual no reality. Antes disso, Eli já tinha transado com Maria, que foi expulsa do programa após bater um balde na cabeça de Natália no Jogo da Discórdia.