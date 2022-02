Depois de Maria, Eliezer transa com Natália pela primeira vez após festa no ‘BBB 22’

Brother notou que Vyni começou a agir direfente com ele após a noite quente com a designer de unhas

Reprodução/Globo Após muitos beijos em festa, Eli e Natália tiveram primeira transa no 'BBB 22'



Eliezer e Natália aproveitaram a festa da líder Jade Picon e, no fim, eles transaram pela primeira vez no “BBB 22”. Os brothers se beijaram a noite toda e um dos momentos que mais chamou a atenção do público foi quando a boca do empresário, que está com herpes labial, começou a sangrar. Isso não impediu o casal de continuar protagonizando momentos quentes na casa mais vigiada do Brasil e a noite deles terminou no quarto grunge movimentando o edredom. Antes de irem juntos ao quarto, Natália chegou a pedir a ajuda de Vyni para encontrar os preservativos na despensa. Laís, que estava em outra cama com Gustavo, percebeu a movimentação do edredom e, quando voltou ao quarto lollipop, contou para Eslovênia o que tinha acabado de acontecer. Natália é a segunda participante da casa com quem Eli teve relação sexual.

Antes de Maria ser expulsa por bater um balde na cabeça da designer de unhas, o brother estava vivendo um affair com a atriz. Eles também transaram depois de uma festa. O primeiro beijo do empresário em Natália aconteceu quando Maria ainda estava na casa e, ao ficar sabendo, a sister lidou bem com a situação e disse que todos estavam lá dentro solteiros. Na manhã desta quinta-feira, 17, Eli notou que Vyni estava agindo diferente com ele. Os brothers são bem próximos na casa e o público acredita que o bacharel em direito nutre um amor platônico pelo empresário. “Por que você tá falando com todo mundo, menos comigo?”, perguntou Eli ao amigo. Vyni desconversou e apenas deu “bom dia” ao brother.

Meu pai amado! Kkkkk esses são Natália e Eliezer… pic.twitter.com/Kt7M5uHLoi — Marcello Negreiros (@marcelloneg) February 17, 2022