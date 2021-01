Festival de Cannes ganha nova data devido à pandemia da Covid-19

Evento costuma acontecer em maio, foi adiado para julho, mas data ainda pode sofrer alteração

Reprodução/Instagram/festivaldecannes Festival de Cannes deve acontecer este ano em julho



O Festival de Cannes, que tradicionalmente acontece em maio, precisou ser adiado devido à pandemia da Covid-19. A organização do evento divulgou nesta nesta quarta-feira, 27, que este ano o festival acontecerá entre os dias 6 e 17 de julho e não mais entre os dias 11 e 22 de maio. A vacinação na França contra o coronavírus já começou e tem gerado esperanças no país, mas, segundo divulgado pelo Deadline, os organizadores chegaram à conclusão de que seria arriscado manter o evento na data original. No ano passado, o festival foi adiado por duas vezes, primeiro foi para junho e depois para outubro, entretanto a França ainda estava com os cinemas fechados e o espaço principal do evento foi transformado em um centro de atendimento a pessoas desabrigados durante a pandemia. Por conta disso, o evento acabou sendo cancelado. A nova data do festival em 2021 ainda pode sofrer alteração, tudo vai depender de como seguirá a pandemia e a campanha de vacinação na França. Uma versão virtual do evento não foi cogitada.