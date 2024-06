Festival In-Edit exibe mais de 60 filmes sobre música em São Paulo

“Luiz Melodia – No Coração Do Brasil”, de Alessandra Dorgan, e “Nas Ondas de Dorival Caymmi”, de Locca Faria, são os grandes destaques da 16ª edição do Festival Internacional do Documentário Musical

Divulgação/In Edit 'Luiz Melodia - No Coração do Brasil' narra a trajetória do músico da infância até ser descoberto por Gal Costa e Wally Salomão



Os fãs de música e cinema poderão aproveitar o fim de semana para assistir alguns dos filmes que integram a programação do In-Edit, Festival Internacional do Documentário Musical, em cartaz em São Paulo. Até o dia 23 de junho, serão exibidos cerca de 60 curtas e longas musicais durante a 16ª edição do evento, com sessões gratuitas ou a preços populares. Os grandes destaques do festival são “Luiz Melodia – No Coração Do Brasil”, de Alessandra Dorgan, e “Nas Ondas de Dorival Caymmi”, de Locca Faria. Os documentários “Moacyr Luz, O Embaixador Dessa Cidade”, de Tarsilla Alves, e “Black Future, eu Sou o Rio”, de Paulo Severo, são outros filmes da mostra Brasil que merecem a atenção. Já na transmissão online, a dica é a obra que fala sobre as criações de Arrigo Barnabé, “O Homem Crocodilo”, de Rodrigo Grota, que pode ser vista no Sesc Digital.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

É possível conferir, ainda, produções sobre nomes internacionais como Karen Carpenter, Joan Baez, Peter Doherty e Brian Jones, fundador dos Rolling Stones. Além de documentários musicais inéditos em circuitos comerciais, o festival traz como novidade a mostra especial “Música e Máquinas”, que aborda os sons feitos por aparelhos desde o início do século 20 até sua massificação nos quatro cantos do mundo. A programação está distribuída entre locais como Cinesesc, Cinemateca Brasileira e Cine Olido. É possível assistir algumas atrações também online nas plataformas do Sesc Digital, Itaú Cultural Play e Spcine Play. Confira a lista completa de documentários aqui.

Veja trailer do filme sobre Luiz Melodia

*Reportagem produzida com auxílio de IA