Filhas de Glória Maria falam pela primeira vez após a morte da mãe: ‘Ela lutou muito’

Maria e Laura contaram como era a relação delas com a jornalista e leram cartas que escreveram para a repórter

Reprodução/Globo Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, foram adotadas por Glória Maria em 2009



Maria e Laura, filhas da jornalista Glória Maria, falaram pela primeira vez após a morte da mãe. A apresentadora do “Globo Repórter” morreu na última quinta-feira, 2, após uma luta contra o câncer. Ela adotou as filhas em 2009 durante um período que passou na Bahia e foi voluntária da Organização do Auxílio Fraterno (OAF). Em entrevista ao “Fantástico” deste domingo, 5, as irmãs falaram que tinham uma relação muito próxima com a mãe e enfatizaram que a repórter conversava sobre tudo com elas, desde suas aventuras pelo mundo aos episódios de racismo que sofreu. “Ela já foi para muitos lugares que eu quis ir. Sempre que ela viajava, ela pegava, eu lembro, ela pegava um batom dela e a gente estava dormindo, né? E aí ela escrevia no espelho alguma coisa: ‘Mamãe foi viajar, volto logo, te amo’”, contou Maria, de 15 anos. A filha mais velha de Glória também escreveu uma carta sobre a mãe que leu durante a entrevista e, nela, a jovem a definiu como uma “mulher maravilhosa”.

“Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez, com certeza não são para qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para ver eu e minha irmã felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês”, leu Maria emocionada. Laura, de 14 anos, também fez uma cartinha para a jornalista e compartilhou o que escreveu com o Brasil: “Querida mãe, eu te amo muito. Eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos, te amo”.