Glória Maria não conseguiu realizar última reportagem dos sonhos; saiba qual

Divulgação/Globo Glória Maria sonhava em viajar para Marte em última reportagem



A jornalista Glória Maria não conseguiu realizar a matéria que planejava para se despedir da televisão. A repórter, que morreu na última quinta-feira, 2, após uma luta contra o câncer, revelou durante participação no “Roda Viva”, da TV Cultura, que tinha o ousado desejo de ir a Marte. O assunto surgiu no programa quando ela foi questionada se alguma vez foi censurada. Glória disse que não e lembrou quando conseguiu autorização para fazer uma reportagem sobre praias de nudismo para o “Fantástico”. “Não apareceu uma imagem minha nua na televisão porque nós somos bons em filmar, tenho câmeras maravilhosos, então a gente tinha toda uma jogada em que não aparecia”, comentou a jornalista, que fez história no jornalismo brasileiro ao viajar para mais de 100 países fazendo reportagens.

Depois de rodar o mundo, Glória passou a sonhar em viajar para outro planeta. “Nunca fui censurada, nunca ninguém me falou: ‘Isso você não pode’. Assim, tem umas coisas que eles acham completa falta de juízo, coisas perigosas. Eu estou querendo – e tomara que eu consiga, meu canto dos cisnes, estou implorando de joelhos – ir a Marte em uma dessas máquinas aí, desses foguetes. Com esse negócio da minha cirurgia [na cabeça, falaram:] ‘Não pode’. Não tem nada a ver uma coisa com a outra”, afirmou a jornalista na ocasião. “Acho que seria um grande presente da Globo depois desses anos todos, tomara que tenha algum poderoso ouvindo.” Na sequência, ela falou que encararia essa reportagem como uma despedida: “Seria minha grande matéria final”. Glória trabalhava na Globo desde 1971 e nesses mais de 50 anos de profissão, ela passou pelos principais telejornais da casa e foi a primeira repórter a fazer um link ao vivo no “Jornal Nacional”. Atualmente, ela comandava o “Globo Repórter” com Sandra Annenberg.