Filhas de Silvio Santos prestam homenagem ao apresentador no Dia dos Pais

Dono do SBT está internado no hospital Albert Einstein

Montagem: Reprodução/Instagram Homenagens que Patricia Abravanel (à esq.) e Silvia Abravanel (à dir.) publicaram a Silvio Santos no Dia dos Pais



Silvio Santos, atualmente internado no hospital Albert Einstein, recebeu carinhosas homenagens de suas filhas em celebração ao Dia dos Pais, comemorado em neste domingo (11). Silvia e Patricia Abravanel compartilharam suas mensagens nas redes sociais, enquanto Cintia optou por uma declaração escrita. Em sua homenagem, Silvia fez uma declaração tocante, chamando o pai de “meu paizinho, meu herói, meu melhor amigo”. Ela expressou sua gratidão por tudo que ele fez por ela, ressaltando que o apresentador a ajudou a se tornar uma mulher forte, digna e honesta, além de agradecer pelo apoio e conselhos ao longo da vida. Patricia, por sua vez, também se manifestou nas redes sociais, relembrando momentos especiais que viveu ao lado do pai. Ela declarou: “Os melhores pais que um filho pode ter! Amo muito vocês! Feliz Dia dos Pais!”

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Cintia, em sua postagem, destacou a importância do pai em sua vida, chamando-o de “uma fonte de inspiração, um exemplo de bondade, sabedoria e sucesso”. Ela finalizou sua mensagem com um afetuoso “Te amo, pai”, demonstrando o amor que sente por ele. A reportagem tentou entrar em contato com a assessoria do SBT para obter informações sobre a saúde de Silvio Santos, mas não recebeu resposta. O apresentador é pai de outras três filhas: Rebeca Abravanel, Renata Abravanel e Daniela Beyruti, que também compartilham do carinho e admiração pelo pai.

*Com informações do Estadão Conteúdo