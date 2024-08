Silvio Santos está sob forte esquema de segurança para evitar vazamentos sobre estado de saúde

Apresentador está internado desde a última quinta-feira (1°) no Hospital Albert Einstein em São Paulo; de acordo com as filhas, se recupera bem

ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO/ O SBT confirmou que Silvio Santos permanece sob cuidados médicos necessários e que a prioridade é garantir seu bem-estar



Silvio Santos, aos 93 anos, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última quinta-feira (1). A equipe médica continua a monitorar sua saúde, e o SBT informou que ele está se recuperando bem, recebendo visitas de familiares. No entanto, a razão exata para sua internação, que ocorreu após um período de duas semanas, ainda não foi esclarecida. O apresentador havia se recuperado de uma gripe H1N1, mas na quarta-feira (31), começou a sentir cansaço, o que levou os médicos a realizarem novos exames. Durante essa avaliação, foi identificada a presença de uma bactéria, resultando no início de um tratamento com antibióticos. No último domingo (4), a equipe médica relatou que uma das medicações começou a apresentar resultados positivos.

Devido à sua idade avançada, a internação é considerada essencial para o acompanhamento da saúde de Silvio Santos. Até o momento, não há previsão para sua alta do hospital. A família do apresentador pediu que não sejam divulgadas informações detalhadas sobre seu estado de saúde, em que nem mesmo os médicos e enfermeiros têm acesso à área exclusiva que o ícone da TV brasileira está internado e o hospital orientou que quaisquer questões relacionadas a ele sejam direcionadas à assessoria da rede de televisão do apresentador. O SBT confirmou que Silvio Santos permanece sob cuidados médicos necessários e que a prioridade é garantir seu bem-estar. A situação continua a ser monitorada de perto pela equipe médica, que está atenta a qualquer alteração em seu quadro clínico.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA