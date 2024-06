Filme ‘13 Sentimentos’, de Daniel Ribeiro, promete transportar público para as páginas de um roteiro em construção

Mesmo diretor de “Hoje eu Quero Voltar Sozinho” estreia seu novo longa na próxima quinta-feira (13), logo após o Dia dos Namorados; filme conta a história de João, que terminou um relacionamento de 10 anos

Mariana Pekin/Divulgação Elenco e diretor de '13 Sentimentos' durante a pré-estreia do filme na Cinemateca Brasileira, em São Paulo



O Rolê da Pan foi à pré-estreia do filme “13 Sentimentos”, do diretor e roteirista Daniel Ribeiro, na última segunda-feira (4). Imagine que as páginas da vida são escritas como um roteiro de cinema, onde cada ato representa uma nova fase e cada ação corresponde a uma reação proporcional que pode mudar sua vida e te levar a um final feliz, ou não. Seu novo filme conta a história do cineasta João, interpretado por Artur Volpi, que terminou um relacionamento duradouro de 10 anos e está na fase de se reencontrar após longos anos em um relacionamento monogâmico. O processo de autodescoberta após o término é tratado com muita leveza e repleto de alívios cômicos, empregados com maestria através da dupla de amigos Alice e Chico, interpretados por Juliana Gerais e Marcos Oli, que são fundamentais para tornar a obra divertida e leve, uma característica sempre presente nos filmes do diretor.

No decorrer do filme, ao tentar escrever uma história perfeita com final feliz, João se joga nos clássicos sentimentos que novos solteiros experimentam após tanto tempo de relacionamento. Em paralelo ao turbilhão de emoções, o protagonista tenta escrever um roteiro perfeito para gravar seu primeiro filme junto a uma produtora. A direção mistura imaginários de histórias confabuladas dentro da cabeça de João que se confundem com a vida real, em um jogo divertido que mistura a arte de fazer cinema com a realidade através das palavras escritas em um texto cinematográfico.

Durante a pré-estreia que aconteceu na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, Daniel Ribeiro afirmou à nossa equipe que o filme é um retrato de uma parte de sua vida. Após 10 anos de relacionamento e um término amigável, ele precisou canalizar todos os sentimentos para a arte, dando vida a João, em uma história que promete levar o público a mergulhar em um turbilhão de emoções. Baseado em sentimentos reais, o mesmo diretor de “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” estreia sua nova obra, “13 Sentimentos”, um dia depois do Dia dos Namorados, no dia 13 de junho, nas salas de cinema de todo o Brasil.