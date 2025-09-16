Jovem Pan > Entretenimento > TV e Cinema > Filme ‘A Empregada’, com Sidney Sweeney e Amanda Seyfried, ganha trailer e cartaz oficial

Filme ‘A Empregada’, com Sidney Sweeney e Amanda Seyfried, ganha trailer e cartaz oficial

A adaptação terá sessões antecipadas no dia 19 de dezembro e estreia oficialmente nos cinemas dia 1º de janeiro

  • Por Victoria Xavier (colaboração para a Jovem Pan)
  • 16/09/2025 20h34 - Atualizado em 16/09/2025 20h35
Reprodução / Paris Filmes A Empregada Vídeo mostra a chegada de Millie (Sydney Sweeney), em seu novo emprego enquanto descobre aos poucos o lado obscuro da Família Winchester

Um dos maiores best-sellers dos últimos tempos acaba de ganhar mais detalhes de sua adaptação. A Paris Filmes divulgou o trailer e o pôster de “A Empregada” e o vídeo mostra a chegada de Millie, interpretada por Sydney Sweeney, em seu novo emprego enquanto descobre aos poucos o lado obscuro da Família Winchester. O filme terá sessões antecipadas no dia 19 de dezembro e estreia oficialmente nos cinemas dia 1 de janeiro.

A história de Freida McFadden acompanha Millie (Sidney Sweeney), uma jovem passando por dificuldades que se sente aliviada com a chance de um novo começo como empregada doméstica de Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), um casal rico. Logo, ela descobre que os segredos da família são muito mais perigosos do que os seus.

 

Assista ao trailer abaixo

