Filme ‘A Empregada’, com Sidney Sweeney e Amanda Seyfried, ganha trailer e cartaz oficial

Um dos maiores best-sellers dos últimos tempos acaba de ganhar mais detalhes de sua adaptação. A Paris Filmes divulgou o trailer e o pôster de “A Empregada” e o vídeo mostra a chegada de Millie, interpretada por Sydney Sweeney, em seu novo emprego enquanto descobre aos poucos o lado obscuro da Família Winchester. O filme terá sessões antecipadas no dia 19 de dezembro e estreia oficialmente nos cinemas dia 1 de janeiro.

A história de Freida McFadden acompanha Millie (Sidney Sweeney), uma jovem passando por dificuldades que se sente aliviada com a chance de um novo começo como empregada doméstica de Nina (Amanda Seyfried) e Andrew (Brandon Sklenar), um casal rico. Logo, ela descobre que os segredos da família são muito mais perigosos do que os seus.

