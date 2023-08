Filme de terror inspirado em ‘Cachinhos Dourados’ ganha trailer; assista

Assim como o longa do ‘Ursinho Pooh’, produção fará releitura da obra clássica; data de estreia ainda não foi anunciada

Divulgação/Trailer Oficial 'Cachinhos Dourados' será mais uma personagem clássica a ganhar uma versão slasher nos cinemas



Depois da grande repercussão de “Ursinho Pooh: Sangue e Mel“, mais filmes slashers baseados em histórias clássicas começam a ser anunciados. Desta vez foi a vez de “Goldilocks and the Three Bears: Death and Porridge” (“Cachinhos Dourados e os Três Ursos: Morte e Mingau”, em tradução livre), adaptação da clássica história infantil da Cachinhos Dourados, ganhar um teaser. No trailer, que tem menos de um minuto, é possível ver quatro pessoas usando máscaras macabras dos personagens do conto, ao som de uma risada no fundo. O longa será dirigido por Craig Rees e terá o elenco formado por Olha Solomakhina, Julian Amos, Flex Singh, Jimmy Roberts, Abigail Huxley, Susan Franks, Robson Medler, Jack Barry e Grace Darling Smith. Apesar do trailer, o filme ainda não tem data de estreia oficial.

Confira o trailer oficial: